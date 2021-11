"Les choses humaines", le film d'Yvan Attal autour d'un viol

Un jeune homme de bonne famille est accusé de viol. Il nie et la jeune fille n'a pas dit "non", mais a-t-elle pour autant consenti ? C'est un sujet brûlant et d'actualité. Un livre de Karine Tuile adapté au cinéma par Yvan Attal. "Ce qui m'a vraiment intéressé c'est la difficulté de juger une affaire. Il s'agit de l'avenir d'un jeune homme et d'une jeune fille dans cette histoire", a-t-il affirmé.