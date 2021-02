Les confidences de Nicoletta pour ses 50 ans de carrière

Avec un tempérament de feu et un timbre brûlant, Nicoletta est un monument de la chanson française. Tout démarre à Saint-Germain-des-Prés il y a 50 ans. Deux ans plus tard, elle sort un premier tube et c'est déjà la consécration. Emmenée dans le tourbillon du show business, elle est invitée sur tous les plateaux de télévision. Et sa vie est un manège. Dans le livre “Soul Sister” qui retrace sa carrière et ses années de scène, Nicoletta se dévoile entre rires et émotions.