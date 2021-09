Les débuts de Matt Pokora au théâtre

C'est au cours d'un déjeuner en vacances que Philippe Lellouche propose à son ami de longue date Matt Pokora de monter sur les planches. "J'ai lu la pièce et j'ai pleuré de rire. Et je me suis dit si je dois faire un truc au théâtre autant faire un truc pour lequel j'ai vraiment ri et pas un truc par défaut", précise le chanteur. Et ça tombait bien, car pour Philippe Lellouche, ce choix était évident.