Les Enfoirés sortent leur hymne 2021

Les Enfoirés, c'est toujours la même cause mais jamais la même chanson. Chaque année, une chanson originale souffle dans les voiles de la solidarité. En 2020, le groupe Boulevard des Airs signe le titre "A côté de toi". En 2019, la chanson "On trace" était l’œuvre du chanteur Vianney. Cette année, le titre officiel est signé par le chanteur Slimane et s'appelle "Maintenant". "C'est simple, c'est la même chose que chaque année finalement. Il faut de l'envie, de l'amour et du partage", confie-t-il.