"Les Folies Fermières" : la belle histoire du cabaret agricole portée au cinéma.

Le voici confronté à Guy Marchand, qui joue son grand-père et à Michèle Bernier qui joue sa mère. Mais celui qui l'intrigue le plus, c'est Alban Ivanov, son alter ego de cinéma. Et le plus fan des deux, c'est peut-être l'acteur. Pour incarner son rôle, Alban Ivanov a suivi une petite formation auprès des propriétaires des lieux.