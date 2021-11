Les histoires du Père Castor fêtent leurs 90 ans

Des premiers albums à découper aux grands classiques, la collection du Père Castor ce sont des centaines de livres de jeunesse à partir des années 30 et toujours appréciés des enfants. Parmi les plus connus, il y a Marlaguette, l'histoire d'amitié entre une petite fille et un loup solitaire. Un texte et un vocabulaire soignés mais également des illustrations détaillées, toute la richesse de ces albums pour enfants.