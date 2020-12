Les idées de Nicolas Canteloup pour Jean-Pierre Pernaut

Jean-Pierre Pernaut ne présentera plus le 13Hde TF1. Le journaliste ne part pas pour autant à la retraite. À cet effet, Nicolas Canteloup a quelques idées pour le présentateur. Il va lancer un "Netflix des régions", la JPPTV. Il y aura des séries sur nos plus belles régions. Il recommande par exemple "Game of Drôme", l'histoire de quatre familles de la Drôme qui se disputent le marché du nougat avec une famille de Montélimar. Actions, suspens, violences et nougats seront au rendez-vous. Nicolas Canteloup propose également "La Savoie del papel" parmi les séries. Elle raconte l'histoire de braqueurs de reblochons. En bref, ces productions vont vous aider à passer de belles soirées pleines de suspense et de frissons.