Les musées confinés se réveillent au son du violoncelle de Camille Thomas

Un pari réussi, qui ne tardera pas de faire le tour de la toile dès mars 2020 avec des millions de vues. Car en plus d'offrir un concert gratuit à tout le quartier, l'artiste en a publié des extraits sur son compte Instagram aux plus de 55.000 abonnés. C'est son mari qui était en charge de ces tournages vidéos de haute volée. Le public redemandait sans cesse le morceau "Kaddish".

Puis le moral de la trentenaire a commencé à décliner lors du second confinement en octobre dernier. "J'ai vu des photos de musées vides et ça m'a brisé le cœur. J'ai ressenti deux solitudes qui se rejoignaient : la mienne, celle du musicien qui n'a pas son public, et le musée sans ses visiteurs", déplore-t-elle.

Mais son expérience la plus intense reste celle du Château de Versailles. "Pouvoir jouer dans ce lieu qui a connu tellement de choses, pour moi c'est ça aussi l'espoir. Cette galerie des glaces, elle a connu des pandémies, elle a connu deux guerres mondiales et elle est toujours là. Elle apporte toujours. Quand on pénètre dedans, on a un sentiment de grandeur", s'émerveille-t-elle.

Sa dernière session musicale en date ? La grande galerie de l'Évolution du Muséum national d’Histoire naturelle à Paris. La belle brune a fait frémir un public attentif, muet et immobile, qui n'étaient autres que des animaux grandeur nature en polyuréthane et en résine.