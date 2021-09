Les salles de spectacle ne font pas le plein

Mardi soir, au Colisée de Roubaix, c'est la reprise de la saison avec le spectacle de François Morel. Dans le hall, les spectateurs se pressent, à priori tout va bien. Pourtant le directeur est inquiet, car il y a 30% à 40% de fréquentation en moins notamment chez les abonnés. Après les fermetures et les confinements, on pense que beaucoup de gens ont tout simplement perdu l'habitude de venir.

Le public peut être encore un peu frileux. "Ça ne me surprend pas, je pense que les gens ont encore peur de sortir" ; "On pense peut-être que c'est une mauvaise chose de ressortir", expliquent certains. Une situation qui met en difficulté économique les salles partout dans l'Hexagone.

Au Vivat d'Armentières, théâtre subventionné, on constate un autre phénomène. Les spectateurs n'achètent plus leur place à l'avance, comme les années précédentes. "Les gens s'engagent à très court terme", explique Stéphane Frimat, directeur. Par peur des mesures sanitaires ou perte d'habitude, toujours est-il que les salles comme les cinémas ne sont plus aidées par l'Etat. Alors la culture a plus que jamais besoin du public pour repartir.