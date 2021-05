Lieux culturels : le calendrier de réouverture

Concrètement, la réouverture des lieux culturels se passera en trois phases. À partir du 19 mai, les cinémas, théâtres, salles de spectacle et musées pourront accueillir du public. Le couvre-feu est repoussé à 21 heures mais la reprise est conditionnée au respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité. Le 9 juin, les salles pourront accueillir jusqu'à 5 000 personnes avec un pass sanitaire. Le couvre-feu, lui, est repoussé à 23 heures. La vraie réouverture aura lieu à priori le 30 juin avec une levée des jauges et du couvre-feu. Il est pourtant précisé que des restrictions pourraient intervenir en fonction des chiffres de l'épidémie dans les départements. Les festivals de l'été auront-ils lieu ? Quid des cinémas et des théâtres ? Autre sujet : Jean Dujardin au casting d'un film sur les attentats de Paris.