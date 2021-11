Lilia Hassaine : portrait d’une jeune auteure de talent

Lilia est une jeune fille très discrète. Pour écrire, elle se réfugiait dans la maison familiale, en Normandie. Une autre facette de son personnage. "Dès qu'on se retrouve dans un environnement où il y a de la verdure, je vais beaucoup mieux et je me sens en condition pour écrire. Ce n'est pas du tout le cas quand je suis à Paris", confie-t-elle.

Son dernier roman est une fresque familiale sur fond d'immigration algérienne dans les années 60. Un peu l'histoire de sa famille et sa mère l'a beaucoup aidé à écrire certaines scènes. Sa sœur non plus n'est jamais bien loin. "Je me dis si elle avec sa spontanéité d'enfant, elle a envie de voir la suite, c'est que les lecteurs auront aussi envie de lire", précise Lilia. Son père, lui, a été bouleversé par son second roman. Néanmoins, la route est encore longue avant le troisième roman. C'est celui qui sera déterminant pour la suite de sa carrière. Pour l'instant, elle observe et cherche de l'inspiration en rencontrant les gens.