VIDÉO - Lily-Rose Depp, dans "Voyagers" : "J'ai de l'espoir pour le futur"

Elle y joue le rôle de Selas, une jeune fille qui fait partie d'un équipage de 30 enfants envoyé dans l'espace pour peupler une planète récemment découverte alors que la Terre est au bord de l'asphyxie. Mais lorsque le capitaine de la mission meurt dans de mystérieuses circonstances, le jeune équipage conçu et éduqué pour sauver la race humaine va sombrer dans le chaos. Alors que les garçons s'abandonnent à des pulsions primaires teintées de violence, Sela, une jeune fille discrète et effacée, va révéler sa véritable personnalité. Et tenter de sauver ses camarades…

Elle poursuit son bout de chemin dans le cinéma. Longtemps cataloguée comme "fille de", Lily-Rose Depp est désormais une comédienne reconnue. Il faut dire qu'avec des parents comme Vanessa Paradis et Johnny Depp, la jeune femme de 21 ans est à bonne école. Après avoir enquêté sur de mystérieuses disparitions dans Les Fauves et endossé le costume de Catherine de Valois dans Le Roi sur Netflix, Lily-Rose Depp se frotte à la science-fiction avec Voyagers, le thriller futuriste réalisé par Neil Burger (Limitless, Divergente, L’Illusioniste).

"J'ai beaucoup aimé le voyage dans lequel Sela embarque. On la rencontre à un moment très critique de sa vie et, à la fin du film, elle devient vraiment elle-même", nous a confié Lily-Rose Depp. Et quand on lui demande si les femmes comme Sela peuvent sauver le monde, elle acquiesce sans hésiter. "Bien sûr, mais je pense que n'importe qui peut sauver le monde", tempère la comédienne.