Lionel Messi positif au Covid-19 : suspecté de lui avoir transmis le virus, un DJ argentin est traité d’"assassin"

Leo Messi positif au Covid ? Pour les internautes, le responsable a un nom : Fer Palacio. Dès l’annonce des résultats du test PCR de la star du PSG ce dimanche, ses compatriotes ont mené leur petite enquête. Et découvert que leur idole, en vacances en Argentine, avait posé le 28 décembre dernier avec ce célèbre DJ local. Or quelques jours plus tôt, ce dernier participait aux Coscu Awards, une cérémonie dont plusieurs participants ont été testés positifs…

"Je viens de me réveiller et j’ai reçu beaucoup de messages, je suis une tendance sur Twitter parce que Messi a été testé positif pour Covid et les gens disent que je l’ai infecté", raconte l’artiste dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. "J’ai reçu beaucoup de messages en privé et certaines personnes ont été jusqu’à me qualifier d’assassin."