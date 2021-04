VIDÉO – ll y a 20 ans tout juste, la France découvrait Loana dans "Loft Story"

C’était il y a 20 ans tout juste. Le 26 avril 2001, la chaîne M6 donnait le top départ de Loft Story, un programme inédit en France, inspiré du "Big Brother" néerlandais. Le principe ? Treize inconnus coupés du monde dans un décor de carton-pâte, des caméras suivant leurs moindres faits et gestes 24h/24. Cette petite révolution cathodique va déchaîner les passions dix semaines durant et donner naissance à une icône médiatique et populaire : Loana Petrucciani. Cette Cannoise de 24 ans se retrouve propulsée du jour au lendemain en une des magazines people.

Son look de bimbo, sa romance éphémère avec Jean-Edouard et la fameuse scène de la piscine, son enfance difficile et l’enfant qu’elle ne voit pas grandir… Lorsqu’elle quitte La Plaine Saint-Denis, la gagnante de l’émission se retrouve catapultée dans un monde inédit. En l’espace de quelques mois, elle défile pour Jean-Paul Gaultier, lance sa gamme de maillots de bains, enregistre un single et publie même sa biographie, Elle m’appelait Miette, d’après le surnom que lui donne sa mère.