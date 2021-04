VIDÉO - "Madame Claude" sur Netflix : l'histoire vraie de la plus célèbre des proxénètes

Madame Claude est, en vérité, issue d'un milieu modeste. Née à Angers en 1923, son père tient un café et vend des sandwiches à la gare pour subvenir aux besoins de sa famille. Il décède en effet pendant la guerre, mais d'un cancer du larynx. Âgée de 18 ans, Fernande Grudet tombe enceinte et confie son enfant à sa mère pour rejoindre la capitale. Sous le pseudonyme de Claude, elle fréquente les milieux du banditisme et se prostitue.

Elle a fait l'objet de tous les fantasmes... et sa vie, pour le moins rocambolesque, vient d’inspirer à Sylvie Verheyde, le biopic Madame Claude sur Netflix. Fernande Joséphine Grudet de son vrai nom, a alimenté un véritable mythe autour de sa personne à force de mensonges. Une enfance bourgeoise, un père industriel, fusillé par les Allemands et même un passé d'héroïne de guerre, déportée dans un camp de concentration... La réalité est tout autre.

Fernande Grudet le sait, dans cette France d'après-guerre, le sexe peut lui permettre de s'enrichir et de s'émanciper... "Il y a deux choses qui dirigent le monde : la bouffe et le cul. Je ne savais pas faire la cuisine !", dira-t-elle. Dans les années 1950, elle

Mais avec l'arrivée de Valéry Giscard d’Estaing au pouvoir, tout va changer. Le proxénétisme est dans le viseur du gouvernement. En 1976, le juge Bruguière fait démanteler son réseau. Madame Claude est condamnée et poursuivie par le fisc, qui lui réclame onze millions de francs. La maquerelle de la République s'enfuit aux États-Unis, elle prend le nom de Claude Tolmatcheff et ouvre une pâtisserie à Los Angeles. Pour obtenir des papiers, elle épouse un barman homosexuel. Démasquée, elle rentre en France en 1985 où elle purge une peine de quatre mois de prison.

À sa sortie de prison, elle devient vendeuse de jeans dans une boutique de la rue Dauphine. Mais en 1991, elle décide de relancer son business avec un nouveau réseau : une douzaine de prostituées logées dans un appartement du quartier du Marais. Un an plus tard, elle est une nouvelle fois rattrapée par la justice. Elle est condamnée à six mois de prison ferme, trente mois avec sursis et un million de francs d'amende en 1992, pour proxénétisme aggravé. Elle est incarcérée à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.