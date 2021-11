VIDÉO – "Madres paralelas" : quand Pedro Almodovar offre un nouveau rôle en or à Penélope Cruz

Les fans de Pedro Almodovar sont dans les starting-blocks. Le nouveau long métrage du réalisateur culte espagnol, "Madres paralelas" est attendu dans les salles françaises le 1er décembre prochain. Ils devraient y retrouver l’univers propre et bien installé de Almodovar. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, la tête d’affiche du film n’est autre que Penélope Cruz, la muse préférée du cinéaste. C’est d’ailleurs pour elle que Pedro Almodovar a écrit le rôle tout comme il l’avait fait pour "Volver".

L’histoire : Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et durant les heures qui précèdent l’accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral alors qu’elles marchent tel des somnambules dans le couloir de l’hôpital. Les quelques mots qu’elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre elles, que le hasard se chargera de compliquer d’une manière qui changera leur vie à toutes les deux.