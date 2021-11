Mangas : les Français en sont fous

Dans le monde de la bande dessinée, il y a évidemment les titres incontournables comme “Tintin”, “Lucky Luke” ou encore “Les Schtroumpfs”. Mais de plus en plus, un autre genre se fait une place : les mangas. Avec un graphisme expressif noir et blanc, lecture de droite à gauche, la BD japonaise a conquis toutes les générations. Marlène et Sébastien Grangier en sont des fans inconditionnels, notamment depuis les années 80 avec les tout premiers dessins animés japonais. “Quand le manga est arrivé, on en pouvait s'identifier plus au personnage, parce que c'était des ados, des collégiens, des lycéens. Au final, ce qu'on a vu au club Dorothée n'était que le sommet de l'Iceberg, parce que c'est une culture énorme. Il y a énormément de styles de manga différents”. Une passion qu’ils ont transmise à leur fils.