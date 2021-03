VIDÉO – Marc Levy : "J’espère qu’un jour, le patron de Facebook passera par la case prison"

C’est un Marc Levy combatif et inspiré qu’on retrouve avec Le Crépuscule des Fauves, le deuxième volet de la saga 9, entamée en septembre dernier avec C’est arrivé la nuit. Ses héros ? Une bande de hackers de plusieurs nationalités qui partent en guerre contre une mystérieuse organisation qui manipule nos informations personnelles par le biais des nouvelles technologies. Tout sauf de la fiction, à en croire l’auteur aux 55 millions de livres vendus. "À des fins commerciales et à des fins de manipulation politique et sociétale, des entreprises collectent en permanence des données à notre insu et les réagrègent pour nous profiler et pour modifier la façon dont nous pensons", explique-t-il dans la vidéo ci-dessus.

Sa cible n°1, c’est le réseau social Facebook. "Cette société a vendu les données connectées de 55 millions de ses utilisateurs à une entreprise spécialisée dans la manipulation politique, Cambridge Analytica. Ça a donné naissance à un scandale mondial dont les conséquences sociétales sont considérables. Or les condamnations en justice de leurs dirigeants sont assez marginales", rappelle Marc Levy. "Et pourquoi ce scandale a été découvert ? Eh bien parce que des lanceurs d’alerte ont réussi à amener les preuves que les données n’avaient pas été volées, mais volontairement vendues !".