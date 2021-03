Meghan et Harry contre Buckingham : la guerre est déclarée

La guerre est déclarée entre la famille royale britannique et Harry et Meghan. Dans une interview événement dont les premiers extraits ont enfin été dévoilés, le couple n'épargne personne.

C'est un nouvel épisode d'une saga interminable qui oppose la famille royale à Meghan et Harry, et qui s'est accélérée cette semaine. Mardi 2 mars, il y a trois jours, le célèbre journal The Times révèle qu'une plainte aurait été déposée contre Meghan Markle à l'époque où le couple vivait encore à Londres. Elle est accusée d'avoir humilié et harcelé son personnel, héritant du surnom, "la tornade Meghan". La principale intéressée a riposté en accusant la couronne d'être à l'origine de ces attaques.

Toute l'info sur Le WE

Depuis un mois, les deux camps se lancent une surenchère de joutes par médias interposés. Le 13 février dernier, Harry et Meghan confirment leur retrait définitif de la famille royale. Un processus entamé il y a plus d'un an lorsqu'ils décident d'aller vivre aux États-Unis. Le 19 février, la sanction tombe. La Reine prive son petit-fils, qui a servi deux fois en Afghanistan, de tous ses titres militaires honorifiques.

Quelques jours plus tard, Harry apparaît dans un célèbre show américain. Une manière de montrer qu'il semble très à l'aise avec sa nouvelle vie. Il s'exprime sur la série "The Crown" qui dresse un portrait sans concession de son père, Charles. Le couple attend son deuxième enfant. Ils s'étaient exilés pour ne pas subir les assauts de la presse britannique, et semblent déterminés à utiliser les médias américains pour raconter leur version des faits.