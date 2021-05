VIDÉO - Mélanie Laurent en mode survie dans "Oxygène" : "Ce film, c’est un cadeau pour un acteur"

Sans spoiler l’intrigue, "Oxygène" fait écho au combat de Mélanie Laurent pour l’environnement. Et aux thématiques de "Demain", son documentaire primé aux César. "Comme souvent dans les films de science-fiction, on nous dit que l’humanité a beau s’adapter, il y a un moment donné où cette adaptation a ses propres limites", observe-t-elle. "Et que cette planète Terre reste quand même la seule chose qu’on connaît. Et la seule chose qui peut nous supporter, même si elle nous supporte de moins en moins bien."

Désormais à l’aise des deux côtés de la caméra – elle a récemment réalisé "Le Bal des Folles" d’après le roman à succès de Victoria Mas – Mélanie Laurent admet que sa collaboration avec Alexandre Aja lui a donné l’impression de tout recommencer à zéro, ou presque. "C’est très agréable dans une carrière d’avoir re le trac", avoue-t-elle. "Un moment où on a re peur et où on se sent re débutant. On ne sait pas si on va y arriver et ça fait aussi se souvenir qu’on a beaucoup de chance de faire ce métier."