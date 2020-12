"Merci, je ne vous oublierai jamais" : l'au revoir de Jean-Pierre Pernaut aux téléspectateurs du 13H

"Il est temps pour moi de dire au revoir aux téléspectateurs"... Comment tirer sa révérence après s'être invité pendant plus d'un quart de siècle chez les Français ? Un exercice périlleux, s'il en est. Jean-Pierre Pernaut a d'ailleurs reconnu que ce message lui a causé bien du fil à retordre. "J'ai écrit un petit texte, je m'y prépare depuis des mois, et pourtant j'ai du mal à garder la tête froide. Comment le pourrais-je après tant d'émotions, de surprises, et surtout après 33 ans avec vous", a-t-il avoué.

Et les premiers mots qu'il souhaite adresser, c'est avant tout à son public, si fidèle. "On a créé des liens très forts. J'y ai mis toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie, vous le savez. Ça a été un honneur de pouvoir traverser la petite et la grande histoire du monde grâce à vous et à votre fidélité, et pour beaucoup celle de vos grands-parents, et de vos parents", a-t-il dit, quelque peu amusé.