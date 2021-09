"On était au bout de notre vie" : Mike Horn raconte son flirt avec la mort à "Sept à Huit"

L'aventure, l'histoire de sa vie. Depuis l'âge de 25 ans, Mike Horn multiplie les expéditions en milieu extrême, celles qui poussent le corps à ses limites. Ce dur à cuir au cœur tendre et meurtri, toujours proche de la nature, se confie. "Je n’ai pas peur de mourir. Quand on a peur de mourir, on ne prend pas de risques. J’ai plutôt peur de ne pas vivre", affirme le Sud-africain installé en Suisse face aux caméras de "Sept à Huit" dans la vidéo en tête de cet article.

La mort justement, le quinquagénaire l'a vu de près lors de sa dernière exploration. Le 11 septembre 2019, il s’élance pour effectuer une traversée de l’arctique par le Pôle-Nord. Problème, la banquise devenue très fine rend la tâche très périlleuse. "Lors de ma première expédition, la glace avait une épaisseur allant jusqu’à 2m50. Quand on est passés la dernière fois, 14 ans plus tard, la glace faisait 8 cm. Je ne savais qu’en si peu de temps, il y avait eu un tel changement", décrit Mike Horn.

Après plusieurs jours de marche dans des conditions effroyables, il parvient à rallier sa destination malgré le froid, la fatigue et la faim. "On était au bout de notre vie", souligne-t-il. Il a alors commis une erreur qui a bien failli lui coûter la vie. "Sur une zone où la glace devenait trop fragile, je suis tombé dans l’eau. La luge, qui était encore sur la glace, m’a tapé le dos et m’a enfoncé. Tout à coup, je me suis senti emprisonné", décrit Mike Horn. "J’ai vu que je pouvais avoir un peu de résistance pour m’extirper de l’eau", ajoute-t-il, lui qui s'en est finalement sorti de justesse.

Plusieurs mois plus tard, l'aventurier l'affirme, il a sans doute trop repoussé ses limites ce jour-là. "Je pense que c’est une des expéditions les plus dures que j’ai faite de ma vie", affirme-t-il. "J’ai ressenti des émotions de peur, entre mes filles et moi. C’était peut-être la limite de mes capacités", ajoute-t-il. Mais "de me pousser à l’extrême, c’est là où j’ai le sentiment d’être vivant", explique l'explorateur.