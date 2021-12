"Mince alors 2" : une comédie pour les vacances

Ils ont quelques semaines pour maigrir. Au programme : sport et bouillon détox. Pour son deuxième film consacré aux cures, Charlotte de Turckheim change de décor. Rappelez-vous, il y a dix ans, "Mince alors !" se déroulait à Brides-les-Bains (Savoie). Cette fois-ci, la réalisatrice a posé sa caméra en Provence et le régime n'est plus le même. "On ne fait plus les espèces de cure comme on faisait à Brides-les-Bains. L'alimentation a tellement évolué en dix ans qu'il y a des choses qui peuvent paraître un peu démodées", explique-t-elle.