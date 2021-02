Mis au défi par Macron, les youtubers Mcfly & Carlito dépassent les 10 millions de vues

En échange, Emmanuel Macron leur a promis de les inviter à "tourner à l'Élysée" un concours d'anecdote, l'un des formats les plus populaires de la chaîne YouTube. Le perdant de ce jeu a d'ordinaire un gage. Président ou pas, "S'il perd, Manu aura un gage", ont d'ores et déjà prévenu les deux humoristes.

Ils ont été "chiches". Et une vague d'internautes a suivi le mouvement. Mercredi matin, la vidéo de Mcfly et Carlito "Je me souviens" comptabilisait 10 921000 vues, au-delà de la barre fixée des 10 millions de vues. Les deux stars de YouTube ont réussi, en à peine trois jours, leur défi lancé par Emmanuel Macron, qui les a invités à réaliser une vidéo sur l'importance des gestes barrières.

Les deux youtubeurs ont répondu à ce "challenge" en ligne en publiant dimanche matin "Je me souviens", un clip en forme de balade et d'autodérision entre des champs et le parvis de La Défense réalisé "dans des délais invraisemblables", selon les mots de Mcfly et Carlito.