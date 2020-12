VIDÉO - Miss France 2021 a un message pour Jean-Pierre Pernaut

Chaque année, c’est d’habitude Jean-Pierre Pernaut qui reçoit la nouvelle Miss France dans son 13h. Mais à cause d'un calendrier bousculé par le Covid et son départ vendredi dernier après 33 ans à la tête du 13h, c’est Jacques Legros qui l'a reçue aujourd'hui, au grand regret de "JPP", devenu en quelque sorte le parrain des Miss depuis quelques années. Qu'à cela ne tienne, Amandine Petit a tenu à lui adresser un message : "On a fait des conférences avec vous. On vous a eu en duplex deux fois. J'étais ravie de vous avoir avec toutes les autres candidates, de pouvoir partager ce moment-là. Aujourd'hui, ça n'est pas vous que je retrouve, mais je vous embrasse très fort."

