Catwalk et bonnes manières : les candidates de Miss France à l'école

La préparation des candidates au titre de Miss France 2021 se poursuit. Après avoir passé le test de culture générale et réalisé une séance photo en maillot de bain, les jeunes femmes ont eu droit à un cours de catwalk, c'est-à-dire l'art de savoir défiler, au Trianon Palace à Versailles où elles ont posé leurs valises, avant la grande cérémonie qui se déroulera le 19 décembre prochain au Puy du Fou. Car pour être Miss France, il faut savoir marcher sur des talons aiguilles vertigineux en ayant l'air le plus naturel possible.

"Tout se passe dans la tête, il ne faut surtout pas penser à la pause qu'on va faire, sinon on est déstabilisée. Il faut se lancer et se dire qu'on est la plus belle !", souffle Miss Mayotte, qui suit les conseils prodigués par Arnaud Sol Dourdin. "Plus elles vont être à l'aise dans leur peau et sur scène, et plus le public va les regarder", confie le pro du genre.