VIDÉO – Du rire aux larmes, Amandine Petit rembobine pour nous son règne de Miss France

Son aisance désarmante nous a séduits dès notre première rencontre. Un an plus tard, c’est avec le même naturel qu’Amandine Petit nous a retrouvés pour rembobiner son règne. Une année sous l’écharpe marquée par une très jolie 13e place au concours Miss Univers et une tournée en régions où elle a pu échanger avec les Français de toutes les générations. "J’ai essayé de vivre cette année pour toutes les autres Miss de ma promo, de faire en sorte que tout le monde puisse la vivre. C’est pour ça que je partage autant sur les réseaux sociaux, c’est pour partager ce rêve et cette féérie", nous explique-t-elle.