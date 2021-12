"Je ne vous en remercierai jamais assez" : les derniers mots émus d'Amandine Petit en tant que Miss France

Elle est apparue dans une robe bleu royal de princesse avant de laisser place à une tenue d'or de reine, dessinée par Smaïn Boutamtam. Amandine Petit, miss France 2021, a conclu son règne en remerciant les personnes qui l'avaient élues et portées, et notamment la Normandie, où se tenait cette cérémonie d'élections Miss France 2022.

"J'ai passé une année incroyable aux côtés de toutes ces personnes qui m'ont soutenues alors mes premiers mots, ils iront directement pour la Normandie parce que si j'en suis arrivée ici, c'est bien parce que vous avez voté pour moi, le 19 décembre dernier", a-t-elle commencé.

La jeune femme de 24 ans a également eu un mot pour "l'organisation de Miss France", et plus particulièrement à sa présidente, Sylvie Tellier, présente avec elle sur scène. "Sans toi Sylvie, ça n'aurait pas été pareil. Tu as été une confidente pour moi et je ne t'oublierai jamais, mais vraiment", a assuré Amandine Petit, avec émotions. "Inutile de te dire à quel point il va être difficile pour nous de te laisser t'envoler", a répondu un peu plus tard la présidente de l'organisation et miss France 2002.

Amandine Petit remet donc sa couronne et abandonne son titre. "Il y a une part de moi qui ressens un peu de tristesse, dans le sens où il y a beaucoup de nostalgie", avoue la gagnante de l'édition 2021 dans des images de sa rencontre avec la promotion de Miss 2022. Pour autant, celle-ci le promet : "C'est tout simplement un nouveau chapitre qui s'ouvre, une nouvelle vie, avec plein de projets, plein de belles choses à faire." Dans les images de sa rencontre avec la nouvelle promotion, Amandine Petit a confié : "Plein de belles choses m'attendent, peut-être à la télé, peut-être à la radio. Je pense qu'on n'aura pas fini d'entendre parler de Mme Petit".