VIDÉO - Miss France 2022 : le clin d'œil de Jean-Pierre Pernaut aux candidates

Il n’a pas pu recevoir Miss France l’an dernier. Et pour cause : il avait refermé son chapitre à la tête du 13H de TF1 la semaine précédant l'élection. Jean-Pierre Pernaut, que les téléspectateurs peuvent retrouver chaque vendredi sur LCI, n’a pas oublié les Miss régionales pour autant. Il leur a adressé un message ce mercredi alors que, comme chaque année, Sylvie Tellier venait présenter la nouvelle promotion sur le plateau du JT de TF1.

"Juste un clin d’œil pour vous dire mon bonheur et mon émotion quand je repense à la dernière séquence de mon dernier journal de 13H il y a presque un an, quand Sylvie (Tellier) et Jean-Pierre (Foucault) m’ont fait applaudir par toutes les Miss régionales de l’an dernier. Le 13H et les Miss France, c’est une formidable aventure dont je suis très fier", a-t-il déclaré, "très fier aussi" que les candidates fassent toujours leurs premiers pas médiatiques en groupe dans ce journal.