Miss France : le rêve d'Amandine

Pour Amandine Petit, c'est un rêve qui se réalise. Mais aussi un sacré chambardement dans la vie d'une jeune femme. Voilà ce qui arrive quand on devient Miss France. C'est ce choc et ce changement de vie que connaissent depuis huit jours notre reine de beauté et sa famille. La vie de palace, les chauffeurs, les belles robes, mais aussi les interviews et les séances photos. L'une de nos équipes nous raconte la première semaine à 100 à l'heure de Miss France 2021.