Miss France : qui va succéder à Miss Normandie ?

Il a fallu des heures et des journées de répétition pour que les Miss exécutent parfaitement ce tableau. C'est la première fois qu'elles investissent cette scène du Zénith du Caen dans les conditions du grand spectacle de ce samedi soir. "Tout se concrétise. Là, on a enfin les lumières, les décors et les danseurs aussi en plus. C'est juste magique de voir ça", lance l'une d'elles.