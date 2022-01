Molière, star mondiale

La France et le monde entier célèbrent ce samedi les 400 ans de la naissance de Molière, symbole de la langue française. L'occasion pour nous de se demander pourquoi son œuvre est encore si connue, et ce, bien au-delà de nos frontières.

Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, est né le 15 janvier 1622 à Paris. Un Bourgeois gentilhomme que l'on dit Misanthrope et quelque peu Don Juan. Riche et adulé, favori de Louis XIV, Molière, acteur et auteur, trône toujours sur la littérature française. Et 400 ans plus tard, le monde entier est à ses pieds.

Toute l'info sur Le WE

"J'organise une balade virtuelle des touristes chinois. Ils peuvent s'installer sur les canapés pour regarder Au voleur ! au voleur ! à l'assassin !", confie un Chinois. Cette tirade de l'Avare en chinois en attire d'autres, en russe par exemple, "comment peut-on savoir si on est aimé". "On a joué les pièces de Molière en russe. On a traduit le Molière avec le même alexandrin", lâche une Russe.

À l'instar du néerlandais, traduit en dix langues, la trentaine de comédies de l'homme de théâtre continuent de faire le tour du monde. "Je suis là pour fêter Molière. C'est bien sûr une star internationale", reconnaît une Brésilienne au micro du 20H de TF1.

"L'Avare", la pièce la plus jouée du dramaturge pointe les vices que Molière observe. Et ces acteurs servent l'actualité du propos. "C'est le premier à avoir fait ça, des pièces qui dénoncent la religion, l'hypocrisie. Ce n'est pas qu'il est moderne, il est éternel, intemporel. Et ça en fait bien plus qu'une star", martèle Michel Boujenah, comédien. Et l'âme humaine, dépeinte en vers ou en prose, est universelle, poétique, en bien des langues.

TF1 | Reportage C. Magne, B. Poizeuil

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.