VIDÉO - Monaco : l'absence de Charlène dans toutes les têtes lors de la fête nationale

Ce vendredi matin au marché de Monaco, les sentiments étaient partagés. La joie était bien sûr présente, cette fête nationale étant l'équivalent du 14 juillet en France. Mais la princesse était dans tous les esprits. "On est tristes parce qu'elle est malade, on voit qu'elle a besoin de récupérer, se désole un habitant du Rocher, attablé à la terrasse d'un café, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "On ne peut pas être insensible à ce problème, je pense que cette pauvre personne doit avoir certainement des problèmes de santé, et effectivement ça touche le prince...", enchaîne un autre.

Ce vendredi matin, c'est accompagné de ses sœurs que le prince Albert II a assisté à la traditionnelle messe. Et c'est la première fois en dix ans de mariage qu'il est apparu sans son épouse au balcon pour les honneurs militaires. Le prince héritier Jacques et sa sœur jumelle Gabriella étaient à, ses côtés, brandissant des messages d'affection pour leur mère : "We love you mommy" (on t'aime, maman) était inscrit sur un grand papier blanc brandit par le prince Jacques. "We miss you Mom (tu nous manques, maman)", ajoutait le second message porté par la princesse Gabriella.