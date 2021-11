VIDÉO - Fête nationale de Monaco : l'absence de Charlène dans toutes les têtes

Quand la famille princière est apparue au balcon, les spectateurs massés devant le palais n'ont remarqué que ça : l'absence de la princesse Charlène, repartie en convalescence quelques jours seulement après son retour d'Afrique du Sud, où elle avait passé plusieurs mois pour se soigner.

Ce vendredi matin au marché de Monaco, les sentiments étaient partagés. La joie était bien sûr présente, cette fête nationale étant l'équivalent du 14 juillet en France. Mais la princesse était dans tous les esprits. "On est tristes parce qu'elle est malade, on voit qu'elle a besoin de récupérer, se désole un habitant du Rocher, attablé à la terrasse d'un café, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "On ne peut pas être insensible à ce problème, je pense que cette pauvre personne doit avoir certainement des problèmes de santé, et effectivement ça touche le prince...", enchaîne un autre.