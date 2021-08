VIDÉO - Monica Bellucci et Carole Bouquet amoureuses dans "Les Fantasmes" : "La sexualité des femmes fait peur"

Monica Bellucci et Carole Bouquet jouent avec leur image dans Les Fantasmes, le film à sketchs de Stéphane et David Foenkinos. Les deux comédiennes âgées de 56 ans et 64 ans se sont glissées avec malice dans la peau d'un couple de lesbiennes excitées par la mort. "Quand j'ai lu le scénario, je me suis un petit peu inquiétée", s'amuse Monica Bellucci qui s'est prêtée avec sa partenaire de jeu à notre interview Fantasme.

Si les fantasmes évoqués dans le film peuvent sembler incongrus, ils sont tous bel et bien réels. "Le film pourrait durer des heures et des heures et des heures ! Les frères Foenkinos n'ont rien inventé", glisse Carole Bouquet, qui avait très envie de tourner avec la comédienne italienne. "J'étais très curieuse de rencontrer Monica parce que je sais bien que derrière cette beauté, il y a quelqu'un qui est très différent de cette image". Même son de cloche du côté de Monica Bellucci pour qui tourner avec Carole Bouquet était "un fantasme, car j'ai beaucoup d'admiration pour elle".