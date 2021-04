"Monsieur Brad Pitt, enfin !" : l’espiègle Yuh-Jung Youn, 73 ans, a fait fondre les Oscars

Plus que son trophée, c’est son remettant qui a semblé d’abord l’intéresser. La pimpante comédienne de 73 ans a appris qu’elle avait remporté l’Oscar de la meilleure actrice par la voix de Brad Pitt. Et c’est pour lui qu’ont été ses premiers mots.

"Je n’arrive pas à croire que je suis ici", a ajouté cette légende du cinéma coréen qui a dit regarder habituellement la cérémonie à la télévision. Remerciant son "capitaine et réalisateur" Lee Isaac Chang, elle affirme "ne pas croire en la compétition". "Comment est-ce que je peux gagner devant Glenn Close ? Je l’ai vue dans tellement de films (…). Nous sommes cinq nommées pour des rôles différents donc on ne peut pas être en compétition. Je crois que ce soir j’ai juste eu un peu de chance. J’ai eu plus de chance que vous", a-t-elle estimé. Là encore, les rires se font entendre. Le volume monte de plus belle quand elle avance que sa victoire n’est peut-être qu’un signe de "l’hospitalité américaine envers les acteurs coréens".