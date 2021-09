VIDÉO - "Il va beaucoup me manquer" : vive émotion dans le quartier parisien de Jean-Paul Belmondo

La France rendra un hommage national jeudi à Jean-Paul Belmondo, une des figures les plus populaires du cinéma, décédé lundi à l'âge de 88 ans et pleuré par ses pairs comme Alain Delon ou Brigitte Bardot. La mort de l'acteur, lundi, à 88 ans, a plongé dans le deuil un pays qui perd une figure familière, incarnant le talent, l'audace et l'insouciance. Ce matin, c'est tout le quartier de Saint-Germain-des-Près qui semble envahi par la mélancolie. Devant son domicile parisien, des fleurs ont été déposées. "C'était, pour moi, quelqu'un d'hyper généreux et il va beaucoup me manquer", confie une passante.