VIDÉO - Mort d'Etienne Mougeotte : l'hommage de Jean-Pierre Pernaut sur le plateau du 13H de TF1

"Pour moi, ça a été un bonheur de passer 20 ans avec lui". Invité du 13H ce vendredi, Jean-Pierre Pernaut est revenu sur ses longues années de cohabitation avec l'ancien numéro deux du groupe TF1. "Dès son arrivée [...] il a mis en place une nouvelle information. Étienne disait qu'il n'y avait pas de grande chaîne de télévision dans le monde sans une information puissante", se souvient l'emblématique présentateur. "Dès lors, on avait pour mission d’être plus près des Français. C’est là que l’on a mis en place ce fameux réseau de correspondants locaux", ajoute-t-il.

Surtout, Jean-Pierre Pernaut a mis en avant un "formidable journaliste". "Il avait un éclectisme extraordinaire. Il était plus sportif que les journalistes sportifs. Football, basket… il connaissait tout", se souvient-il. Et puis, "c'est fabuleux d’avoir un patron journaliste parce qu’on prenait l’antenne pour des événements et il était parfois en régie à dire 'garde l'antenne, garde l'antenne'. Les plus beaux exemples sont le mur de Berlin en 1989, la Première guerre du golfe avec 24 heures de direct non-stop et un Etienne Mougeotte redevenu jeune", souligne JPP. "On a pu suivre plein de grands événements grâce aux moyens donnés à l’information à l’époque", se félicite-t-il.