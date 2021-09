Mort de Jean-Paul Belmondo : les femmes de la vie du "Magnifique"

HOMMAGE - Jean-Paul Belmondo a enchaîné les romances passionnées... devant et derrière la caméra. D'Ursula Andress à celle qui était sa compagne depuis 2018, Valérie Steffen, retour sur celles qui ont partagé sa vie.

À bout de souffle, le "french lover" s’est éteint ce 6 septembre à l’âge de 88 ans. Grand séducteur devant l'éternel, Jean-Paul Belmondo a vécu de belles histoires avec les plus belles femmes du monde, au cinéma comme dans la vie. Un playboy à la fois "sexy, fou et cool", comme le décrivait en 1966 le magazine américain Life. Retour sur les idylles qui ont marqué le parcours amoureux du "Magnifique".

La danseuse Élodie Constantin est la première à avoir conquis le cœur de l'acteur charismatique. En 1952, Bébel, alors inconnu du grand public, tombe fou amoureux de cette fille qu’il voit danser dans une cave de Saint-Germain-des-Prés. Ils se marient en 1959. De cette idylle naîtront trois enfants, Patricia, Florence et Paul. Après sept ans de vie commune, leur histoire d’amour vole en éclats. En 1965, lors du tournage des Tribulations d’un Chinois en Chine, Jean-Paul Belmondo succombe aux charmes de celle qui, depuis James Bond 007 contre Dr. No (1963), reste la plus sensationnelle "James Bond girl" de l’histoire. L’acteur divorcera d’Élodie Constantin l’année suivante. Poussé par Ursula Andress, Jean-Paul Belmondo envisage à l'époque de tenter l'aventure du cinéma américain. Le couple s’installe à Hollywood mais au bout de six mois, "l'as des as" a le mal du pays et décide de rentrer. En 1972, après six ans de bonheur, Ursula Andress et Jean-Paul Belmondo se séparent.

Le coup de foudre avec "Natty"

Un an plus tôt, l'acteur a fait la connaissance de la Brésilienne Carlos Sotto Mayer. Un duo dans la vie comme au cinéma puisqu'elle sera sa partenaire dans Le Marginal (1983), Joyeuses Pâques (1984) et Le Solitaire (1987). En 1989, âgé de 56 ans, Bébel donne de nouveau son cœur. Le coup de foudre se produit sur les gradins de Roland-Garros. L’heureuse élue s’appelle Nathalie Tardivel. Elle est âgée de 24 ans. Il l’épouse en 2002, un an après son accident vasculaire cérébral, et quelques mois plus tard, le 13 août 2003, le couple donne naissance à une petite fille, Stella. Mais en 2008, Jean-Paul Belmondo annonce, via un communiqué à l’Agence France Presse, qu’il divorce de "Natty" après vingt de vie commune.



Sa relation sulfureuse avec Barbara Gandolfi

Quelques mois plus tard, Bebel rencontre sur la terrasse d'un restaurant d'Antibes une certaine Barbara Gandolfi, ex-mannequin et femme d'affaires belge, de 42 ans sa cadette. Leur histoire d'amour va durer quatre ans. Mais elle est accusée de n'être intéressée que par le portefeuille de Jean-Paul Belmondo. "Ce pourrait être mon choix et mon droit de vivre avec une femme malhonnête, cela ne regarderait que moi et ne concernerait que ma responsabilité", avait déclaré en 2010 Jean-Paul Belmondo dans une interview à Paris Match.

Depuis 2018, l’acteur français partageait sa vie avec la comédienne Valérie Steffen, âgée de 57 ans.

