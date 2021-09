VIDÉO - Mort de Jean-Paul Belmondo : ses plus belles cascades

Durant son immense carrière d’acteur, Jean-Paul Belmondo ne s’est jamais caché, assumant tous ses faits et gestes. Naturellement, et alors que tous ses compères de l’époque faisaient appel à des doublures, "Bébel" a décidé de tout faire lui-même. Ainsi, dans de nombreux films dans lesquels il a figuré, l’acteur a fait ses propres cascades, quitte à risquer sa vie et à se blesser sur plusieurs tournages. Le JT de TF1 revient sur ses plus belles cascades dans la vidéo ci-dessus.

L’un de ses plus coups d’éclat les plus célèbres s’est déroulé sur le tournage du film "L’homme de Rio", réalisé par Philippe de Broca (1964). Campant le rôle d’Adrien Dufourquet, un soldat de deuxième classe, Jean-Paul Belmondo va faire parler ses talents de cascadeur en passant notamment d’un immeuble à un autre grâce à un câble tendu au-dessus du vide.