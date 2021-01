Mort de Rémy Julienne : le cinéma dit adieu au roi de la cascade.

L'adrénaline pour carburant, l'amour du risque calculé. Ce trompe-la-mort est bien le roi de la cascade. Avec son fils Michel, ils coordonnent les plus folles voltiges de Taxi en 1998. Cinquante ans d'exercices quotidiens pour maîtriser le danger. Rémy Julienne démarre sa carrière de cascadeur en 1964 dans "Fantômas". Il double à moto Jean Marais, puis devient le motard allemand de "La grande vadrouille". Film après film, il défie le bitume. Il invente, conçoit et réalise les cascades des plus grands acteurs : Lino Ventura, Johnny, Belmondo ou encore Roger Moore lui font une confiance absolue.

Et qu'importe l'engin. La 2CV de sœur Clotilde dans "Les gendarmes de Saint-Tropez" a tout de même laissé deux traces de pneus sur l'asphalte brûlant. Et avec lui, le cinéma va bientôt marcher sur la tête. Fort de sa réputation, les producteurs de James Bond lui demandent de créer des cascades spectaculaires. Et "Dangereusement vôtre" n'est plus seulement un titre de film, c'est un concept pour le casse-cou du cinéma. Rémy Julienne tournera six James Bond avec le permis de tuer quelques belles carrosseries. Mais quand Jean-Paul Belmondo a quatorze reprises lui demande d'exécuter lui-même ses cascades, Rémy n'en dort plus. Il coordonne à la dixième de seconde près toutes les actions comme dans cette séquence mémorable "du Guignolo" en 1979 au-dessus de Venise.