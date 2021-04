Mort du Prince Philip : la forme que pourrait prendre les funérailles

Les funérailles d’un membre de la famille royale sont planifiées bien longtemps à l’avance. Et pour le prince Philip, il n’a jamais été question de grandes funérailles d’État. Il voulait quelque chose de plus discret, de plus modeste. Les funérailles pourraient avoir lieu dans huit jours, même si le Buckingham palace doit encore confirmer la date. Elles auront lieu dans la chapelle Saint George, dans le palais de Windsor. Et, contrairement à la tradition, son corps ne sera pas exposé au public. C’est le coronavirus qui vient quelque peu perturber ce protocole.