Mort du Prince Philip : retour sur un destin extraordinaire

En une scène, le destin d'un homme. Le 2 juin 1953, Philip Mountbatten cesse d'être seulement l'époux d'Elizabeth Windsor, il sera désormais aussi son sujet. Puis entorse inouïe au protocole, il se relève et lui plante un baiser sur la joue. Philip vivra le restant de ses jours dans le sillage et parfois l'ombre d'Elizabeth II.

Le futur prince est né à Corfou en 1921, fils du gotha européen héritier des trônes de Grèce et du Danemark, descendant d'une impératrice russe et d'une reine d'Angleterre. Un pedigree impeccable, une enfance entre un père absent, une mère malade et les pensionnats anglais. Il choisira donc le Royaume-Uni comme patrie, deviendra officier de la Royal Navy et y rencontra l'amour de sa vie.