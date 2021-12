"On a besoin de venir" : 4 ans après la mort de Johnny Hallyday, l'hommage des fans à Saint-Barthélémy

Le 5 décembre correspond désormais à une date toute particulière, à celle du décès de l'éternelle idole des jeunes. À son approche, six fans de Johnny Hallyday, rencontrés dans le reportage en tête de cet article, n’ont pas hésité : ils ont rangé leur Harley-Davidson et se sont préparés pour un long voyage pour Saint-Barthélémy.

C’est dans cette île à 7000 kilomètres de leur Normandie que ces admirateurs vont pouvoir rendre hommage à Johnny. "On devait y aller qu’une fois avec ma chérie, on avait dit qu’on irait qu’une fois. Et puis, je suis tombé amoureux, et elle aussi, de l’île et de l’endroit où il est, et où il est bien", confie Bruno Escure, qui fait partie du voyage.