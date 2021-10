VIDÉO - Daniel Craig se confie à TF1 : "Le prochain James Bond ? Je lui dis bonne chance !"

"Il est temps de passer à autre chose", avoue Daniel Craig à quelques heures de la sortie de Mourir peut attendre. L’acteur britannique de 53 ans incarne pour la cinquième et dernière fois James Bond dans ce film dont la sortie a été repoussée de 18 mois en raison de la pandémie. "Nous avons vécu deux années compliquées comme tout le monde et je suis soulagé que nous puissions sortir le film au cinéma car c’est là qu’il est à sa place", insiste-t-il dans l’interview qu’il a accordé au JT de TF1.

En succédant à Pierce Brosnan en 2006 avec l’excellent Casino Royale, l’acteur a imposé une version plus tourmentée du héros de Ian Fleming. Certains diront même plus sentimentale. "J’ai toujours trouvé que les bons films d’action sont ceux où le public ressent quelque chose pour les personnages", explique l’intéressé. "Où on se dit qu’il y a du danger pour eux d’un point de vue physique ou émotionnel. Je n’ai pas cherché à rendre James Bond plus sentimental : je ne saurais pas comment m’y prendre autrement."