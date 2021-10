Musique : Gérard Lenorman de retour après 20 ans de silence

Bénabar, Serge Lama ou Vianney ont écrit ses nouvelles chansons. "Moi et Vianney, ça a été un coup de foudre quand on s'est vus sur un plateau de télévision avec Serge Lama. Et quelques jours après, je reçois deux chansons de Vianney", raconte Gérard Lenorman. Nous avons également rencontré Vianney : "Avec Gérard, je me suis concentré sur ce qu'on a en commun pour écrire ses chansons, et moi je trouve qu'on a en commun une lecture assez enfantine de la vie".