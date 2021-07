Musique : rencontre avec le groupe de scouts "Jamboree"

Quand des scouts se retrouvent, c'est une évidence : ils se mettent à chanter. Cette fois, ils se rassemblent pour le premier concert de leurs amis "Jamboree". Du nom des rassemblements scouts, ce groupe est composé de quatre jeunes venus de partout en France. Leurs deux passions : la musique et le scoutisme dont ils partagent les valeurs. "On aimerait juste dire aux gens de nous rejoindre et de venir avec nous et d'être bien avec nous", explique Manon, un membre du groupe.