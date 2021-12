VIDEO - Lily Collins ("Emily in Paris") : "On parle beaucoup plus français dans la saison 2"

LA VIE EN ROSE – Un an après ses premiers pas dans la capitale, la pétillante Américaine est de retour pour dix épisodes inédits dès le 22 décembre sur Netflix. Son interprète et sa partenaire de jeu Ashley Park teasent pour LCI ce qui attend leurs personnages.

Elles ont coordonné leurs manucures respectives à leurs tenues. Même à 9h du matin, Lily Collins et Ashley Park affichent un sens de la mode aigu jusqu’au bout des ongles. C’est depuis Los Angeles que les stars de Emily in Paris ont assuré la promotion de la série qui se glissera sous le sapin des abonnés Netflix à deux jours du réveillon de Noël. Une deuxième saison très attendue après le succès retentissant de la première, sortie en octobre 2020 dans un monde encore à moitié confiné et privé de voyage à l’étranger.

Alors forcément, suivre les premiers pas dans Paris d’une Américaine au look bien à elle ne pouvait que trouver son public. Critiquée pour sa vision idéalisée de la capitale, Emily in Paris renversera-t-elle la tendance ? Le synopsis de la saison 2 nous promet que son héroïne est "désormais plus à l’aise dans sa vie parisienne", "mais se prend encore parfois les pieds dans les singularités de la vie à la française". La demoiselle suit assidûment ses cours pour mieux maîtriser la langue de Molière et y rencontre "un camarade anglophone qui l’exaspère tout autant qu’il intrigue".

Tournée entre Paris et Saint-Tropez

De quoi placer cette saison sous le thème "Sex and the (French) City" ? "Non, non", s’amusent Lily Collins et Ashley Park en riant. "Cette saison 2 parle beaucoup d’amitié, de la manière d’adopter la culture française, la langue… On parle d’ailleurs beaucoup plus français, il y aura des sous-titres. C’était si palpitant", assure la première, qui interprète Emily. Mais les histoires de cœur ne seront pas mises de côté pour autant, le public étant sans doute très curieux de savoir ce qui va advenir du triangle amoureux Emily/Gabriel/Camille.

"C’est assurément une série qui traite de l’amour et de ses complexités. Mais il ne s’agit pas nécessairement de l’amour avec une autre personne. C’est aussi l’amour qu’on a pour soi, pour ses amis, ses parents… L’amour, c’est compliqué… Sous toutes ses formes ! J’aime que la série s’aventure sur ce terrain, sans juger personne", poursuit Lily Collins qui est aussi productrice de la série.

Tournée au printemps entre Paris et Saint-Tropez, la saison 2 de Emily in Paris a fini de convaincre ses acteurs que oui, la capitale française a ce petit je ne sais quoi qui va au-delà de son image romantique. "J’ai beaucoup d’amis qui sont allés à Paris et qui y ont trouvé une autre version d’eux-mêmes. Ils ont grandi et ont ouvert un nouveau chapitre de leur vie. Ça m’est arrivé aussi", confesse Ashley Park, qui incarne la meilleure amie de l'héroïne, Mindy. La même trajectoire attend-elle Emily dans les dix épisodes à venir ? Réponse dès le 22 décembre sur Netflix.

Delphine DE FREITAS

