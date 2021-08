VIDÉO – "La Casa de Papel" entame sa tournée d’adieu avec une bande-annonce explosive

La fin est proche. Et plus que jamais, tous les coups semblent permis pour s’en sortir. Les braqueurs les plus célèbres d’Espagne renfilent leurs combinaisons rouges pour une cinquième et dernière saison de La Casa de Papel qui doit les voir sortir de la Banque d’Espagne où ils sont enfermés depuis… la saison 3 !

"Se rendre n’est pas une option", prévient Netflix dans la première bande-annonce des nouveaux épisodes qui seront disponibles dès le 3 septembre. Dévoilé ce lundi, le trailer offre un aperçu de ce qui attend le Professeur et ses acolytes. Et à en juger par la musique choisie pour illustrer leur déroute, rien ne tourne plus rond dans leur monde.