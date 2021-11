VIDÉO - "La Casa de Papel", saison 5 : le Professeur prêt à se rendre dans l'ultime bande-annonce

Elle n'est plus là mais sa voix, elle, se fait toujours entendre. "On voit les visages de ceux qu’on a déçus et c’est comme une épée en feu qui nous traverse la poitrine", glisse Tokyo dans la toute dernière bande-annonce de la suite de la saison 5 de La Casa de Papel dans laquelle elle n'apparaîtra pas. Mais nul doute que l'ombre de l'intrépide braqueuse, abattue en pleine banque d'Espagne sans que personne - et surtout pas les fans - ne s'y attendent, planera sur ses camarades contraints de faire leur deuil tout en sauvant leur peau.

Disponibles dès le 3 décembre, les cinq ultimes épisodes de La Casa de Papel devraient mettre en scène "la guerre ouverte" avec les autorités que promet le créateur de la série depuis des mois. "On est ici pour en finir avec ce braquage, et c’est ce qu’on va faire", martèle le leader du groupe armé qui s'est infiltré dans le bâtiment en première partie de saison. Alors forcément la police semble plus active que jamais dans ce trailer qui nous montre un Professeur totalement désarçonné. Et prêt à passer à l'action. Netflix avance qu'il va "faire la plus grosse erreur de sa vie", lui qu'on voit se diriger vers la banque d'Espagne dans laquelle son équipe est enfermé depuis trois saisons déjà.